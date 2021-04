Oito lotes do distrito industrial de Dois Irmãos estão à venda

A prefeitura de Dois Irmãos abriu edital para venda de oito lotes no distrito industrial, situado na bairro Travessão. Os lotes variam de 2.001,65 e 2.284,42 metros quadrados. As propostas devem ser apresentadas às 9h do dia 30 de abril durante o processo de licitação.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Luis Maicá Severo, os oito lotes já contam pavimentação e parte elétrica instalada na via pública. "Além da infraestrutura, as condições de pagamento favorecem, com 10% de entrada e o restante pode ser parcelado em até 84 vezes. Os lotes têm índice construtivo de até 60%, totalizando 1.200 metros quadrados, respeitando o recuo estabelecido em lei", explica Maicá. Mais informações, também podem ser obtidas na secretaria, localizada no segundo andar do prédio da prefeitura de Dois Irmãos, na segunda-feira das 7h30 às 18h e de terça a sexta-feira das 7h30 às 13h30.