Produtores de Taquari começam a colheita da noz pecã

Na localidade do Passo do Juncal, em Taquari, uma área de cerca de 100 hectares, que tem a maior representatividade em floresta cultivada, criação de gado e cultivo de arroz começou a colheita de uma aposta dos produtores locais. Lá são cultivadas nogueiras, cerca de 3.500 pés. A aposta na produção de nozes, como única cultura da propriedade, surgiu há mais de 50 anos. O agricultor Mauro Bonaldo, assumiu a área há cerca de 11 anos.

As nogueiras, que levam cerca de seis anos para começar a produção, foram plantadas por uma antiga empresa de que pai de Mauro fazia parte. Há 30 anos, a propriedade foi adquirida por completo pela família, e, há uma década, Mauro é o responsável, que tem investido na ampliação do cultivo. Em torno da metade das árvores foram plantadas nos últimos dez anos e deve aumentar a produção conforme o desenvolvimento da planta, que chega a 15 metros de altura.

A colheita ocorre nos meses de março, abril, maio e junho. São utilizados maquinários para balançar as árvores e derrubar as nozes sobre lonas no chão, o que facilita o recolhimento. Em 2020, a propriedade chegou a 60 toneladas da fruta. Durante o período de colheita são contratados cerca de 30 safristas para a colheita, além dos três trabalhadores fixos do empreendimento rural.

Além da colheita, Mauro projeta um espaço para agroindústria e processamento noz pecã. "Também temos câmara fria para armazenar, secadores, porque a rancificação dela é fácil se não tiver cuidado. Tem que colher e secar, ter maquinário de acordo; é uma indústria completa", explicou Mauro. as estradas da localidade foram patroladas para melhorar o acesso e escoamento da produção. "Tínhamos um problema de acesso e, com a parceria da prefeitura, conseguimos melhorar a entrada em nossa propriedade, pois agora inicia um período intenso de caminhões para insumos, bem como para transporte da produção de nozes", disse ele, projetando uma boa colheita para esse ano.