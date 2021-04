Cachorro que foi enterrado vivo em Novo Hamburgo está disponível para adoção

O cãozinho que lutou pela vida depois de ter sido enterrado vivo em uma estrada do bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo, está recuperado e à procura de uma nova família. Salsicha, assim como dezenas de cães e gatos que estão no Canil Municipal, esperam, ansiosos, por um lar amoroso e responsável. Ele foi castrado e recebeu todos os cuidados necessários para ficar saudável e superar a dor de um abandono

Conforme a diretora de Controle e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Fátima Ferreira, o canil conta hoje com vários "Salsichas" implorando por uma adoção. São cães e gatos que foram vítimas de maus-tratos, atropelados e vários com mutilações. "Aqui eles são recebidos com muito carinho e têm o que precisam para ter um futuro feliz ao lado de uma família amorosa. Incentivamos muito a posse responsável e sempre reforçamos que o canil não é um abrigo para animais. É um local de passagem temporária, um centro de controle populacional onde eles são castrados, tratados e devem ser devolvidos aos donos ou ir para adoção", afirmou.

Fátima também ressalta que maltratar ou abandonar animais é crime previsto em lei e a pena é de até cinco anos de detenção. "Quem adota um animal precisa estar consciente de que ele vai crescer e viver por vários anos. Vai envelhecer, pode ficar doente e necessitar de cuidados. Por tudo isso, o amor precisa estar acima de tudo. Abandonar nunca é uma opção", disse.

Uma das vantagens de adotar um cão ou gato já adulto é que saber a personalidade do bichinho. "Filhotes são a preferência, mas é preciso saber que eles crescem rápido e não podem ser descartados por isso. Muitos abandonos, inclusive de animais de raça, acontecem por essa razão", conta a diretora.

A quem quiser adotar um bichinho, é possível visitar o Canil Municipal para escolher o novo pet. O agendamento por ser feito pelo telefone (51) 99683-2117. O canil está localizado na Estrada do Walahay, nº 1400, em Lomba Grande.