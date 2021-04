Hospital Dom João Becker, de Gravataí, recebe a doação de cinco respiradores

O Hospital Dom João Becker de Gravataí recebeu cinco respiradores que vão beneficiar, entre outras enfermidades, os pacientes com Covid-19. Com a chegada dos novos aparelhos, o Dom João Becker soma 59 ventiladores mecânicos, equipamento fundamental em tempos de pandemia.

Os respiradores vão beneficiar, não só durante a pandemia, mas também no futuro, pois vão ficar à disposição de Gravataí para o tratamento de outras enfermidades. "Agradecemos o apoio pela doação e saudamos esse momento de convergência de esforços entre poder público e agentes de saúde. Quem ganha com isso são os gravataienses", afirma o superintendente do Hospital Dom João Becker, Antônio Weston. Segundo ele, o reconhecimento dos profissionais de saúde pela comunidade tem sido o principal incentivo para vencer o coronavírus.