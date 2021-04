Plano de manejo de reserva é apresentado em Bento Gonçalves

A secretaria de Meio Ambiente de Bento Gonçalves apresentou, durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores, o plano de manejo da Reserva Biológica Dárvin João Geremia. O plano faz parte de uma medida compensatória firmada entre o município e a empresa de móveis Todeschini. A área de 2,6 hectares, localizada no bairro Planalto, tem o bioma de Mata Atlântica.

A iniciativa deve servir como um instrumento norteador para as ações e futuras, pensando em questões como drenagem, e conectividade entre esta área e as áreas bem conservadas do entorno. Outra ação prevista é a criação do Conselho Consultivo, que irá deliberar sobre os licenciamentos de loteamentos industriais ou residenciais e atividades industriais de alto potencial poluidor.

Além destas ações, o plano poderá ter mecanismos de preservação da vegetação nativa, buscando estabelecer corredores ecológicos por meio de uso da arborização urbana, conectando a reserva biológica a áreas florestais adjacentes. O secretário de Meio Ambiente, Claudiomiro Dias, ressalta que o próximo passo é marcar as audiências públicas para a apresentar o estudo para a comunidade de Bento Gonçalves e colher sugestões para o aprimoramento de suas ações.