Canoas vê ritmo de casos e internações por Covid-19 diminuir

município ter registrado os piores dados da pandemia O município de Canoas registrou queda nos novos casos e nas internações por Covid-19. Houve queda, ainda, na busca pelos serviços de pronto atendimento (UPAs) dedicados a casos associados ao coronavírus, após odesde o ano passado.

inclusive com restrições de atendimento a maioria por conta da doença Depois de 16 dias com taxa de ocupação igual ou superior a 100%, no mês de março -- as unidades de terapia intensiva começaram a registrar queda no número de internações. No início da semana, o percentual chegou a 82,71%, segundo o boletim epidemiológico, o mais baixo desde 15 de fevereiro. Conforme os últimos dados, 112 pacientes permaneciam internados nas UTIs Covid, uma taxa de 84,21%. Em 18 de março, o índice chegou a atingir 112,30%,

contratação de mais profissionais de saúde Segundo a avaliação feita pelo secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos, a diminuição está diretamente relacionada à inauguração de novos leitos de UTI no Hospital Universitário (HU), a partir de 19 de março, e à desaceleração da demanda de internação de pacientes graves, além da. Em relação às enfermarias Covid, houve também significativa redução na taxa de ocupação, com 62,60%, uma das mais baixas desde o início do ano. Depois de uma queda gradativa nos pacientes à espera de leito, não há registro de fila de espera nos últimos quatro dias.

Os reflexos da queda nos indicadores são sentidos ainda nas unidades de pronto atendimento. Após a superlotação registrada nos primeiros meses do ano, as UPAs Boqueirão e Rio Branco, que recebem, exclusivamente, pacientes com suspeita de Covid-19, seguem com fluxo baixo de atendimento e ocupação das salas vermelhas e amarelas dentro do considerado normal. No final de semana passado, foram 262 e 225 atendimentos, respectivamente, números bem abaixo dos registrados no auge da pandemia em março, quando chegaram a ser realizados em torno do dobro de atendimentos.