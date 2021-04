municípios Notícia da edição impressa de 07/04/2021. Alterada em 12/04 às 03h00min Assinado o contrato para obra do centro animal no interior de Venâncio Aires

Foi realizada a assinatura de contrato com a empresa responsável pela obra do Centro de Bem-Estar Animal, no interior de Venâncio Aires. Destinado aos cuidados de cães e gatos em situação de risco, o local contará com sala administrativa, depósito, almoxarifado, higienização dos animais, vestiários, espaço de isolamento, gatil, maternidade, cinco canis cobertos e solários coletivos.

De acordo com a assessora da secretaria do Meio Ambiente e voluntária da causa animal, Alessandra Ludwig, a construção do centro é um sonho que se realiza, pois atualmente os animais abandonados acabam parando na casa de voluntárias e sem a estrutura devida. O prefeito Jarbas da Rosa destacou que o locai sai do papel graças ao trabalho técnico do município, pois depois de duas licitações desertas foi preciso ajustes no projeto para atração de uma empresa interessada. A ideia é que o centro seja inaugurado até o fim do ano.