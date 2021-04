Centro Administrativo de Taquara vai para novo endereço

A Câmara da Indústria, Comércio, Serviços e Agropecuária do Vale do Paranhana (CICS-VP), através de seu presidente, Gustavo Luz, assinou o contrato de cedência para a prefeitura de Taquari do imóvel histórico pertencente à entidade. O local abrigará o Centro Administrativo, que atualmente está em prédio alugado ao custo R$ 10.4 mil ao mês para os cofres públicos.

O imóvel, no Centro, foi cedido até 31 de dezembro de 2022. Caso sejam cumpridas todas as obrigações por parte do município, em especial a conservação, manutenção e reparos do imóvel, o prazo será automaticamente prorrogado por mais dois anos. "Estamos confiando no trabalho da atual gestão", comentou Luz

A prefeitura deve instalar o protocolo, tributação, caixa, Procon, fiscalização, dívida ativa e administração. O local também reservará um espaço exclusivo para as atividades e reuniões da CICS e também a Sala do Empreendedor. "Podemos chegar a uma economia de quase R$ 400 mil em quatro anos sem o custo de locação que temos hoje", destacou a prefeita Sirlei Silveira.