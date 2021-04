Corsan define empresa para obras em Santa Cruz do Sul

A Corsan definiu a empresa vencedora da licitação para obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Santa Cruz do Sul. Beneficiando 108 mil habitantes, o empreendimento licitado inclui nova Estação de Tratamento de Água (ETA), desaguamento do lodo, reservatório e elevatória de água tratada. O principal benefício é o aumento da capacidade de tratamento de água.

Entre seis participantes do processo licitatório, a construtora Enfil S/A apresentou a melhor proposta, no valor de R$ 38,7 milhões, e executará as obras num prazo de 24 meses, ao fim dos quais realizará a operação assistida das novas instalações. A empresa foi convocada a apresentar a documentação da proposta adequada ao lance ofertado.

Essa licitação utilizou a modalidade semi-integrada da legislação, o que vai gerar uma obra com maior controle de gestão e acompanhamento, além de permitir que a empresa contratada proponha melhorias tecnológicas que resultem em um empreendimento com maior qualidade e eficiência. O investimento na ampliação do sistema de água integra uma série de ações em Santa Cruz do Sul, município estratégico para a Companhia. Entre outras iniciativas, foi inaugurada na cidade a primeira unidade de atendimento inteligente, como parte do projeto Corsan Digital, no ano passado.