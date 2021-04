Cooperativa constrói usinas fotovoltaicas no RS e em SP

A Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai (Creral) anunciou a construção de usinas fotovoltaicas próprias. A iniciativa, segundo a empresa, tem como objetivo a procura por uma forma sustentável e acessível de suprir as demandas por energia elétrica.

No Rio Grande do Sul, as unidades São Sepé 1, 2 e 3 estão sendo construídas no mesmo local onde a cooperativa já possui a usina termelétrica, no município de São Sepé. O empreendimento ocupa uma área de 4,2 hectares, irá utilizar 8.496 placas solares, com capacidade de 1,15 kWp cada, totalizando uma geração de 3,45 megawatts.

A usina irá operar no sistema de geração distribuída, no modelo de auto consumo remoto, e já possui contrato de entrega da energia gerada pelo período de 10 anos. Além disso, a cooperativa anunciou que fará um investimento também em Iacanga-SP, onde serão instaladas mais de 9,4 mil placas para a geração de energia solar.

"São projetos grandes, inovadores e que já estão em evolução. A previsão é que as usinas entrem em funcionamento até a metade deste ano", disse João Alderi do Prado, presidente da entidade.