Furg vai instalar parque tecnológico em Santo Antônio da Patrulha

Acontece nesta semana o marco zero da descentralização do Parque Científico e Tecnológico da (Oceantec) da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). O lançamento oficial da unidade do Parque em Santo Antônio da Patrulha será feito na quarta-feira. O Oceantec tem sua sede no Campus Rio Grande e, agora, passará a contar com uma ramificação no litoral norte gaúcho.

De início, não será necessária uma instalação física para o Parque na cidade, tendo em vista que os projetos poderão ser desenvolvidos nas instalações das próprias empresas conveniadas. Segundo o diretor do Parque Científico e Tecnológico, Artur Gibbon, o espaço terá por finalidade criar condições para a atração de novos investimentos e proporcionar o desenvolvimento de projetos locais que tenham por base o conhecimento científico e tecnológico de alto valor agregado, com foco na inovação e no desenvolvimento sustentável da região.

O diretor do Oceantec ressalta que a característica empreendedora do município, localizado próximo à Região Metropolitana, será vital para o sucesso do empreendimento. "Uma das ações prioritárias dos ambientes de inovação era chegar nessas outras regiões. Será bom ampliar esse foco de atuação, e acredito que teremos uma surpresa muito agradável com a presença do parque em Santo Antônio. Estando lá, vamos poder trabalhar algumas tecnologias e empresas que não temos aqui em Rio Grande, antecipa o diretor.

Uma parceria com a prefeitura permitiu a cedência de um espaço para sediar empresas. Isto deve ocorrer após o período de pré-incubação, em julho. A fase atual é de capacitações do corpo técnico e de contato com as empresas locais. O diretor do Campus da Furg em Santo Antônio da Patrulha, Antônio Valente, destaca que, posteriormente, "serão buscados apoio e editais específicos para a construção de um prédio definitivo para o Parque na unidade do campus".