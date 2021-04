Triplica a busca por auxílios nos CRAS de Bento Gonçalves

Desde o início da pandemia do coronavírus há um ano, a secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social de Bento Gonçalves teve um aumento no número de atendimentos. Em março do ano passado eram cerca de 9.000 pedidos mensais, e neste ano subiu para 27.000, ou seja, três vezes mais.

Os serviços atendem por procura espontânea dos cidadãos ou por meio de encaminhamentos da rede socioassistencial, demais políticas públicas ou órgãos de outros poderes. "Desde o início da pandemia, as pessoas procurando atendimento na assistência social aumentou, e tivemos que reestruturar nossos serviços para que pudéssemos atender todos com qualidade. Nossa área lida diretamente com as pessoas. Estamos junto com a realidade de cada bairro. As ações são realizadas com recursos municipais, estaduais e federais", disse o secretário, Eduardo Virissimo

Os três Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), localizados nos bairros Ouro Verde, Juventude e Vila Nova, de janeiro a março, realizaram 3.267 atendimentos a famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade social. A entrega de cestas básicas é um benefício eventual para as pessoas que atendam critérios previamente estabelecidos. Quem não tiver cadastro junto ao CRAS poderá realizar o cadastramento mediante agendamento.