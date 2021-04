Financiarte de Caxias do Sul terá valor 83% maior em 2021

A secretaria municipal da Cultura de Caxias do Sul está atuando junto com outras pastas para realizar ações em prol aos trabalhadores da arte e da cultura da cidade, impactados pela pandemia do Covid-19. Através de um esforço conjunto, o Financiarte 2021, inicialmente com dotação orçamentária de R$ 180 mil para o financiamento de produções culturais caxienses, passará a ter o valor de R$ 330 mil - aumento de 83,3% - em edital que será lançado em breve.

Junto a isso, a secretaria também está desenvolvendo uma convocatória para receber propostas voltadas para as manifestações culturais artísticas. A intenção é priorizar aqueles trabalhadores que não foram contemplados pela Lei Aldir Blanc e que se encontram em maior vulnerabilidade

Segundo a titular da pasta da Cultura, Aline Zilli, as ações são fundamentais para possibilitar auxílio a um relevante setor de economia que ainda não conseguiu retomar as suas atividades que, em geral, são presenciais. Com o reajuste, segundo ela, o objetivo é reconhecer a importância da comunidade cultural, seus trabalhadores e empresas que contribuem para o desenvolvimento local.