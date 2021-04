Esteio lança sistema para agendar vacina contra a Covid-19

A secretaria municipal da Saúde de Esteio disponibilizou um sistema automático que vai agilizar a marcação de vacinas contra a Covid-19. As pessoas que tiverem nos grupos que podem ser imunizados devem fazer o agendamento através do site da prefeitura.

Na página principal do site, que fornece uma série de informações sobre a vacinação, é necessário clicar no botão "agendar". O próximo passo é selecionar qual tipo de vacina, a data e o horário agendado. Na tela seguinte, é preciso preencher os dados pessoais e o endereço. O sistema, então, confirma as informações e passa as instruções sobre o agendamento.

À medida que o número de agendas for preenchido para o período, o horário é excluído automaticamente da relação dos disponíveis. É importante frisar que, no dia da vacinação, é necessário levar documento de identidade com foto e também comprovante de endereço.