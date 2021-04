São Leopoldo lança app para alunos da rede pública

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi e o secretário da Educação, Ricardo da Luz, apresentaram o aplicativo "Educa São Leo", disponível na Play Store de celulares Android desde esta segunda-feira. A ferramenta tem como objetivo custear a internet de professores e estudantes matriculados na rede pública municipal de ensino, a fim de garantir o ensino na modalidade remota e qualificar a aprendizagem.

A coordenadora do Núcleo de Tecnologia Educacional da secretaria municipal de Educação (Smed), Lisiani da Rosa, explicou que, após baixar o aplicativo basta cadastrar o email institucional, que é o mesmo que o aluno acessa o Google Sala de Aula. A partir daí, é possível acessar qualquer um dos recursos disponíveis no aplicativo. Ao navegar dentro deste aplicativo, o estudante poderá assistir aulas, fazer pesquisas, criar planilhas, acessar a agenda e acessar os serviços do Google que estão disponíveis aos alunos, ver vídeos pelo Youtube, entre outras funções. Todas as ferramentas usadas dentro deste aplicativo, quem paga a internet é a prefeitura, ou seja, o estudante possui acesso gratuito à internet.

Por ora, o aplicativo será destinado somente aos celulares com Android. Ainda não há previsão de quando chegará ao iOS, plataforma da Apple.