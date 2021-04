Serra e Litoral do RS terão fiscalização reforçada na Páscoa

Pela necessidade de manter o respeito às medidas de prevenção contra a Covid-19, uma vez que o Estado segue em bandeira preta , as forças de segurança pública terão reforço de efetivo durante o feriado de Páscoa nos litorais Sul e Norte e na Serra. Embora a orientação seja para que se evitem viagens, como ação de precaução a Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) irão intensificar as fiscalizações nessas regiões turísticas, que costumam ser os principais destinos do período.

No total, BM e PC irão atuar com 150 policiais a mais nessas áreas entre a Sexta-feira Santa (2/4) e o domingo de Páscoa (4/4), além do efetivo regular das unidades nas regiões. A prioridade será orientar a população sobre as restrições necessárias para frear a contaminação pelo coronavírus, como uso obrigatório de máscara e a preservação do distanciamento social, além da dispersão de aglomerações.

A freeway tem indicativo de trânsito moderado em direção ao litoral O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) também deu início já nesta quinta-feira (1) à Operação Páscoa 2021, que segue até o domingo (4) e abrange todas as rodovias estaduais. Haverá intensificação do policiamento ostensivo rodoviário, concentrando esforços nas fiscalizações em pontos e horários estratégicos apontados como críticos pelas estatísticas, ou seja, aqueles de grande incidência de infrações ou acidentes.

Para o feriado, a expectativa é de elevação do fluxo principalmente durante a manhã de sexta e na tarde e noite de domingo. O CRBM ressalta que, diante da pandemia, não há previsão do quantitativo de movimento, mas será empregado reforço de efetivo para atuar com fiscalização também dos protocolos sanitários da Covid-19.