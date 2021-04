Canoas divulga aprovados para receber o auxílio emergencial municipal

auxílio emergencial municipal A secretaria municipal de Governança e Enfrentamento à Pandemia de Canoas confirmou que 12.256 pessoas se inscreveram para receber o, no valor de R$200,00. No total, a prefeitura planeja que 5.000 mil pessoas serão beneficiadas. Outras 1.743 aguardam na fila de espera, como suplente.

Entre os selecionados para receber o benefício, 13,02% são homens e 86,98% são mulheres, das quais 86,43% são chefes de família. Um outro dado que chama atenção é que 98,06% de todos os inscritos estão desempregados, 41,72% não participam de nenhum outro programa social, e 47% sobrevive com os recursos do Bolsa Família.

Entre os bairros com maior número de inscritos, estão o Guajuviras (23,5%), e Mathias Velho (22,42%). Niterói representou 11,12% dos contemplados, Rio Branco 10,32% e Harmonia 10,04%. Entre os aprovados para receber o benefício, 67,3% dos inscritos têm renda per capita de zero a R$100,00. O público que mais procurou pelo benefício foi da faixa dos 31 aos 40 anos (33,27%). Na educação, 40,64% possuem ensino fundamental incompleto, enquanto 1,48% têm curso superior completo.

A secretaria informou que os contemplados devem aguardar a segunda quinzena de abril, quando se iniciam os trabalhos para a comunidade, os cursos, e também o recebimento do cartão magnético que dará acesso ao benefício de R$200,00. A relação completa dos aprovados pode ser consultada no site da prefeitura de Canoas.