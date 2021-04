Obras de drenagem chegam a 90% de conclusão em Santa Maria

As obras de macro e microdrenagem em vias do bairro Perpétuo Socorro, região norte de Santa Maria, estão com cerca de 90% de conclusão. A empresa responsável está trabalhando na colocação de calçadas na rua Casemiro de Abreu.

A nova pavimentação asfáltica na rua Sete de Setembro, entre as ruas Ary Lagranha e Itambé já foi concluída. Em alguns pontos da via, estão sendo feitos ajustes em relação a acabamentos. A próxima etapa será a conclusão dos passeios públicos em frente às residências onde essa obra está sendo executada.

Conforme o secretário de Estruturação e Regulação Urbana e fiscal da obra, engenheiro José Antônio de Azevedo Gomes, foi solicitado um aditivo de mais 120 dias de prazo, a partir do final do contrato, em 9 de fevereiro deste ano. Após a conclusão da obra, todas as vias serão sinalizadas em definitivo. "Houve a necessidade de ajustes de supressão e adição de serviços. Como é uma obra complexa, também pelo desnível do terreno, é preciso adaptar os serviços e os prazos conforme for aparecendo a necessidade em cada etapa", explica o secretário Gomes.

A obra é considerara complexa e há muito tempo é reivindicada pelos moradores, devido aos constantes problemas de alagamentos em função da chuva. O investimento total é de R$ 2.338.644,75, com recurso do Fundo Pró-Saneamento. Ainda, na rua Sete de Setembro, entre a as ruas Itambé e Ary Lagranha, o trabalho de pavimentação das valas foi concluído em outubro de 2020, mas por outra empresa contratada pelo município. O investimento foi de R$ 1.210.733,21, com recurso do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).