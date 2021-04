AGRONEGÓCIO Notícia da edição impressa de 05/04/2021. Alterada em 05/04 às 03h00min Nova Petrópolis assina convênios com associações rurais

O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf e o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Jorge Luiz Lüdke, assinaram três convênios com entidades ligadas ao setor rural. Juntos, os contratos preveem investimentos de R$ 270 mil, atendendo mais de 700 famílias de agricultores.

O primeiro convênio foi firmado com Associação Círculo de Máquinas e Ajuda Mútua de Nova Petrópolis, que prevê repasse de R$ 170 mil destinados a 560 agricultores associados. Os 35 prestadores de serviços vinculados à entidade atuam na distribuição de adubos, pulverização e dessecamento de lavouras, plantio, gradeação, colheita de silagem e grãos e transporte da produção.

Com a Associação de Moradores do Pinhal Alto (AMPA) foi assinado um convênio no valor de R$ 50 mil. Esse valor deve ser aplicado em, aproximadamente, 600 horas de serviços de um trator esteira D-50 nas propriedades das 105 famílias de produtores rurais associados e também para agricultores não associados.

O convênio assinado com a Associação Conselho Distrital do Vale do Caí tem previsão de repasse de R$ 50 mil para a prestação de serviços agrícolas. A entidade presidida por Reni Jorge Schwantes abrange 70 famílias de agricultores associados.