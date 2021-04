Pontos de vacinação em Pelotas vão receber doações

Assim como ocorre, a prefeitura de Pelotas iniciou a arrecadação de alimentos e produtos de higiene nos pontos de vacinação contra a Covid-19. As doações serão encaminhadas para a assistência social do município, que irá distribuir às famílias que estejam enfrentando dificuldades financeiras ou em vulnerabilidade social, causadas pela pandemia do coronavírus.