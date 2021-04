Trotes atrapalham fiscalização de aglomerações em Caxias do Sul

As equipes de fiscalização que atuam no combate à Covid-19 de Caxias do Sul têm convivido com um problema a mais, além da pandemia na cidade. Agora, os trotes são mais um obstáculo para a realização do trabalho. O volume de denúncias falsas cresceu muito e causa um grande prejuízo ao município.

"Quando nos deslocamos para verificar uma denúncia, e depois constatamos que não era verdadeira, estamos deixando de fiscalizar um local onde a aglomeração realmente está acontecendo, e onde o vírus pode estar se propagando", lamenta o diretor de Fiscalização da secretaria municipal de Urbanismo, Rodrigo Lazzarotto. Em alguns casos, as denúncias não são trotes, mas não são aglomerações. Na maioria, são casos de perturbação de sossego ou até desavenças entre vizinhos e um chama a fiscalização.

Quando houver reincidência de trote, a pessoa poderá ser enquadrada em crime comunicação falsa de crime ou contravenção. A pena varia de seis meses a um ano ou aplicação de multa.