Samu e prefeitura renovam convênio em Santo Ângelo

A prefeitura e o Hospital Santo Ângelo (HSA) renovaram o contrato de serviços do Samu por um ano. Conforme o convênio firmado, a cogestão do serviço entre União, Estado e município repassa mais de R$ 265 mil mensais para manutenção do atendimento em Santo Ângelo.

O diretor administrativo do HSA, Marcelo Borges, afirmou que cálculos apontaram que, para cada movimentação do Samu no atendimento às determinações da Central de Regulação (192), o valor é de R$ 1,7 mil, somadas as despesas dos veículos, de equipamentos e de pessoal. A equipe de profissionais habilitados para situação de urgência e emergência atende 24 horas em sistema de escala, composta por 11 condutores, 10 médicos, seis enfermeiros e cinco técnicos em enfermagem, e o serviço tem sede na estrutura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do município.