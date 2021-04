Empresários de Santa Cruz Sul relatam prejuízos

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Santa Cruz realizou um levantamento dos prejuízos dos seus associados com o fechamento por três semanas, entre o fim de fevereiro e a segunda quinzena de março, com a instituição da bandeira preta. A pesquisa apontou que 71,6% dos entrevistados teve prejuízo com as portas fechadas, enquanto que 28, 9% não teve prejuízos.

O maior índice de lojistas, 23,7% dos participantes, estima um prejuízo de até R$ 10 mil, enquanto 13,2% projetou um prejuízo entre R$ 50 mil a 100 mil. Foram os maiores percentuais vistos na pesquisa, no entanto, alguns segmentos chegaram a relatar prejuízos no período que podem ter chegado a R$ 1 milhão.

Os empresários pretendem amenizar este prejuízo com investimento em novas estratégias de vendas (40,7%), 29,6% respondeu que vai ter que demitir funcionários; 18,5% irá fazer promoções e 11,1% vai negociar com fornecedores.

Segundo o presidente da CDL Santa Cruz, Ricardo Fernando Bartz, o levantamento é um recorte da realidade dos lojistas associados da entidade e de uma realidade geral do comércio. "Mais uma vez o comércio está pagando caro a conta desta pandemia. Precisamos encontrar uma alternativa para auxiliar os empresários a manter seus empreendimentos em atividade e, em especial, a economia forte", salienta.

Bartz observa que uma das ações importantes é a flexibilização para reabertura das lojas aos sábados, que é um dia importante para que as pessoas possam fazer suas compras. "Os lojistas estão tendo perdas de receita e faturamento e a flexibilização para reabertura aos sábados seria fundamental para que se possa recuperar parte das perdas", cita.