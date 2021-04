Novo Hamburgo terá vacinação contra a Covid-19 na Sexta-Feira Santa e sábado

A partir da garantia de, Novo Hamburgo decidiu adotar uma estratégia específica para esta Sexta-feira Santa e sábado. As 12 unidades de referência de vacinação irão vacinar das 8 horas às 12 horas nos dois dias. A secretaria de Saúde havia afirmado que, por conta do feriado de Páscoa e da falta de garantia de doses, a vacinação seria suspensa e retomada na segunda-feira, em ação de aniversário da cidade.

Para evitar aglomeração e respeitar a cronologia dos agendamentos, as unidades irão antecipar agendamentos já feitos, contatando as pessoas para virem nestes dias. Também haverá a possibilidade de idosos com 67 anos ou mais e demais grupos já contemplados e que não conseguiram comparecer nos respectivos drives fazerem agendamento nas unidades. Além disso, segue mantido o drive-thru marcado para o feriado de segunda-feira para idosos de 65 e 66 anos ou mais. A cidade tem mantido um