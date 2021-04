Esteio vai abrir edital para ideias voltadas à inovação

As 10 ideias e propostas de negócio que participarão da unidade de Esteio do Programa " Startups", da Rede Unitec de Incubadoras Locais, serão abrigadas na secretaria municipal de Educação. A ideia é que sejam utilizadas quatro salas da secretaria, que serão adequadas ao seu novo propósito.

O edital de seleção das primeiras empresas a serem incubadas está em elaboração e deve ser divulgado em breve. O programa visa promover o empreendedorismo inovador e acelerar o desenvolvimento regional através de negócios de alto valor agregado.

A prefeitura de Esteio foi a primeira a assinar um contrato do programa, em 21 de janeiro deste ano. As startups participantes do programa terão acesso ao processo de desenvolvimento online na Unitec, com metodologia de avaliação e indicadores de desempenho empresarial, além de interação com startups do Tecnosinos, parque tecnológico da Unisinos.