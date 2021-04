Stihl abre vagas de emprego para a unidade de São Leopoldo

A unidade da Stihl, em São Leopoldo, está com vagas abertas de trabalho. As oportunidade são para trabalho temporário com possibilidade de efetivação.

O processo está sendo executado pela empresa RH Mattos, especializada em processos de seleção de efetivo, temporário, terceirização e estágio. A empresa pretende fazer o preenchimento de pelo menos 10 vagas para início imediato.

São oportunidades para ferramenteiro na confecção e manutenção de moldes e dispositivos, ferramenteiro com atuação no CNC (Comando Numérico Computadorizado), eletrônico e mecânico de manutenção. Outras informações também podem ser obtidas pelo site da recrutadora (rhmattos.com.br).