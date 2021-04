TRABALHO Notícia da edição impressa de 07/04/2021. Alterada em 08/04 às 03h00min São Leopoldo tem melhor saldo de empregos entre as 10 maiores cidades do Rio Grande do Sul em 12 meses

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados, São Leopoldo lidera o saldo de acumulado de empregos com carteira assinada entre todas as cidades do Rio Grande do Sul nos últimos 12 meses. Em fevereiro, o município teve um saldo de 963 empregos, com 2.770 admissões e 1.807 desligamentos. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo de São Leopoldo é de 2.140 empregos formais.

29,5 mil empregos formais a mais em fevereiro Entre as 10 maiores cidade do Estado - que inclui Porto Alegre - o município do Vale do Sinos foi a única a apresentar saldo positivo quando se compara o período entre março de 2020 e fevereiro de 2021. A indústria, os serviços, o comércio e a construção apresentaram saldo positivo na geração de empregos formais em São Leopoldo no mês de fevereiro de 2021. A indústria foi o setor com o melhor saldo (504), seguido pelo setor de serviços (215), comércio (206) e construção (21). O Rio Grande do Sul fechou com

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, Juliano Maciel, acredita que o saldo positivo vem contribuindo para que a economia local se mantenha aquecida, visto que, no ano de 2020 São Leopoldo passou a ser o sexto com maior arrecadação de ICMS do Rio Grande do Sul. "Este contexto todo nos leva a crer que seremos uma das cidades que mais rapidamente irá retomar o crescimento econômico no período pós-pandemia. As condições para isso vêm sendo construídas. Agora, esperamos a vacinação avance o mais rapidamente possível e acelere esse processo de reomada", destacou Maciel.

"O resultado é fruto de uma estratégia que estabelecemos ainda em 2005, com construção e ampliação de distritos industriais e fortalecimento do parque tecnológico. Em 2020, com a pandemia, nunca fechamos indústria e nem construção civil, além de desenvolvermos políticas em parceria com os empresários", comentou o prefeito Ary Vanazzi.