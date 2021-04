Comitê Covid-19 da UFPel recomenda lockdown de 14 dias em Pelotas

somente aos finais de semana O Comitê Covid-19 da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) alertou nesta quinta-feira (1º) para a necessidade da instauração de lockdown no município. Em nota técnica, o grupo recomenda a instauração da medida por 14 dias em Pelotas, que adota medidas mais restritivas

"O distanciamento insuficiente e a flexibilização precoce têm provocado estabilizações em patamares cada vez mais altos e com períodos cada vez mais curtos até a retomada do aumento no número de casos. Além de tudo isso, mesmo com o desconhecimento sobre o padrão de circulação das variantes do vírus, é possível que a variante P1, com maior potencial de contágio, e que tem ampliado o percentual de jovens entre as pessoas internadas por Covid-19, esteja aumentando neste momento na nossa região", diz a nota oficial.

De acordo com a UFPel, foi registrado no município um recorde de 42 óbitos pela doença na semana anterior - o maior número desde o início da pandemia. No total, Pelotas soma 500 vítimas da crise.

"A continuidade de pacientes na fila de espera aguardando por leitos somado a possibilidade de falta de insumos como oxigênio e medicamentos para sedação volta a preocupar em caso de maior agravamento do cenário atual. A média de casos estava em declínio, mas esta tendência possivelmente estava afetada por importante subnotificação. Além disso, este declínio foi interrompido há uma semana, no dia 23 de março", relata o comitê.

A universidade ainda ressalta que as estratégias de enfrentamento da crise resultam em um aumento da população em situação de vulnerabilidade no município gaúcho. Além da interlocução entre as secretarias de Saúde e Assistência Social, o comitê recomenda "um diagnóstico para identificação de famílias em situação de vulnerabilidade e de definição de políticas de proteção social, de âmbito municipal, para o ano de 2021".