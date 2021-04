Canil irregular tinha mais de 40 cães em Santo Ângelo

Uma ação realizada em Santo Ângelo resultou no recolhimento de mais de 40 cães de diversas raças que estavam sendo mantidos em condições inadequadas em um canil clandestino. A ação foi realizada pelo setor de Bem Estar Animal da secretaria municipal do Meio Ambiente, com apoio da equipe de fiscalização ambiental do Município e Pelotão Ambiental da Brigada Militar.

A denúncia dava conta de maus tratos a animais numa propriedade localizada no interior de Santo Ângelo. Na vistoria realizada no local, os fiscais constataram que se tratava de um canil que funcionava clandestinamente, com instalações inadequadas. Mais de 40 cães de raças como galgo, buldog francês, pitt bull, poodle, beagle, veadeiro pampeano, entre outros, estavam em condições sanitárias insatisfatórias, com falta de higiene, acumulo de sujeira, fezes e outros resíduos. Os bebedouros estavam sujos, a maioria sem água e com a alimentação sendo servida diretamente no chão.

A maioria dos cães apresenta estado avançado de desnutrição, com grande perda de massa muscular e ossatura evidente. Também foi verificada a presença de cães com doenças contagiosas, mantidos com outros animais na mesma baia, sem tratamento veterinário. Animais mortos igualmente foram encontrados no local, sem o descarte adequado.

Diante dos fatos, o proprietário do canil foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi lavrada a autuação em flagrante e a equipe de fiscalização emitiu uma multa no valor de R$ 50 mil por maus tratos. Os animais foram recolhidos e enviados a um abrigo temporário até a conclusão do processo administrativo. Eles estão recebendo atendimento veterinário.