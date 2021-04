Unisinos inicia obras em área do Hospital Centenário

A Unisinos iniciou as obras para reforma de cinco salas de aula, estar médico, sanitários, vestiários e dormitórios no Hospital Centenário. Os locais serão utilizados para alunos dos cursos da área da saúde, residentes, professores, médicos da universidade e profissionais da instituição. As salas de aula também servirão de apoio na formação em cursos de extensão dos profissionais do Centenário.

A obra, realizada com recursos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (Coapes) vai compreender uma área de 201,8 metros quadrados. "Estamos avançando cada dia mais ao que almejamos para o Hospital Centenário, que é a transformação em hospital de ensino, uma conquista de todos em nome da saúde e da formação de novos profissionais", destaca a presidente Lilian Silva.

O prefeito Ary Vanazzi destacou a importância da parceria com a Universidade especialmente com o curso de medicina. "Estamos muito felizes com essa parceria com a Unisinos, que tem nos ajudado tanto na rede básica como também no Hospital Centenário. A universidade está contribuindo de forma efetiva também durante esta pandemia. Temos a perspectiva de que o Centenário se torne um dos melhores hospitais-escola do Rio Grande do Sul, porque é um projeto moderno e vamos continuar investindo, tanto na área pública como com a universidade", afirmou.