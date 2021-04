Verba de R$ 1 milhão da União é usada em obras na UFSM

A partir do Termo de Execução Descentralizada (TED) Inovação, no valor de R$ 1 milhão, repassado pelo Ministério da Educação para algumas universidades federais, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) tem feito investimentos relacionados ao empreendedorismo e à inovação, o que era uma exigência do repasse. Do valor total, uma parte foi destinada para reforma da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (Agittec), outra para obras na Incubadora Tecnológica de Santa Maria (ITSM) e o restante para a construção de salas inovadoras em seis locais: campus de Cachoeira do Sul, Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH), Centro de Tecnologia (CT), Centro de Educação (CE), ITSM e Pró-Reitoria de Extensão (PRE), em uma sala no prédio da antiga Reitoria, no centro de Santa Maria.

Segundo a pró-reitora substituta de Infraestrutura, Ísis Porto, o investimento servirá para disseminar, em diferentes espaços da instituição, a possibilidade de empreendedorismo. "A gente ainda tem uma visão tradicional de que o cursos do CT e do CCSH têm uma maior propensão a ter as empresas juniores, mas isso está mudando com essas salas multiuso, as quais todos os cursos poderão utilizar, principalmente nas áreas de empreendedorismo social, saúde, entre outras", ressalta a professora.

O projeto de salas inovadoras em Cachoeira do Sul existe desde 2018, mas só foi possível iniciar a execução e implementação dos espaços com a verba proveniente da União. As seis salas inovadoras multiuso estarão dentro de um padrão. A ideia é justamente ter um espaço que possa ser aproveitado por todos os cursos e que fuja da lógica organizacional da sala de aula tradicional.

Na Incubadora Tecnológica e na Agittec, as obras contemplam tanto reformas internas quanto mudanças no exterior das edificações, segundo o arquiteto Alberto Wolle, que coordena os trabalhos que estão sendo realizados nestes espaços. Na incubadora, onde as obras começaram em janeiro deste ano e devem acabar em julho, haverá a adequação do local à rede de hidrantes e melhorias na acessibilidade. Além disso, a fachada será alterada para que haja um maior conforto térmico.

Já na Agittec, as obras devem ser encerradas em maio próximo. Haverá uma mudança no espaço administrativo, onde fica o coworking das empresas. No entanto, da mesma forma que a ITSM, a fachada será futuramente alterada.