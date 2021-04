Prefeitura de São Borja vai antecipar parte do 13º salário

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, anunciou o pagamento antecipado de três meses (janeiro, fevereiro e março) do 13º salário do funcionalismo municipal. A medida abrange todos os servidores ativos e inativos da prefeitura. Com essa medida aproximadamente R$ 1.6 milhão serão injetados na economia da cidade.

O prefeito salienta que essa medida é uma ação em parceria com a base aliada do governo na Câmara de Vereadores. Bonotto acredita que essa antecipação contribuirá para a recuperação da atividade econômica local, que sofreu fortes impactos com a pandemia do novo coronavírus por conta do fechamento das atividades econômicas. "Esta é uma ação que reflete nossa organização financeira e orçamentária. Além de ser uma forma de valorizarmos nossos servidores, que trabalham com tanta dedicação em prol do desenvolvimento da cidade", pontua o prefeito.