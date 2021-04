Caxias do Sul vai retomar projeto de justiça restaurativa

Representantes do Núcleo de Justiça Restaurativa de Caxias do Sul estiveram reunidos com o comandante do 12ºBPM, Ten. Cel. Jorge Emerson Ribas, para tratar da retomada do projeto de formação de policias militares. A ideia é aprimorar técnicas de diálogo que aproximem o policial da comunidade caxiense e nas suas relações internas na função policial.

Também foram discutidas outras possíveis ações que reforcem a importância da polícia inserida na comunidade, possibilitando uma maior integração e colaboração entre o agente de segurança e a população do nosso município. Foi agendado para o mês de abril a realização de uma formação continuada.

"O Programa Municipal de Pacificação Restaurativa dá continuidade a essa importante política pública. Estamos demonstrando o quanto acreditamos na cultura de paz, na transversalidade. Buscamos viabilizar ações para a continuidade do programa, com a oferta de serviços para transformação dos seus conflitos e na importância de assegurar a integração interinstitucional com relação ao conjunto das demais políticas pública", aponta a coordenadora do Núcleo, Débora Adriana Schmidt.