Ação entrega cestas de Páscoa para crianças de Tio Hugo

A equipe da secretaria de Assistência Social e do Centro de Referência e Assistência Social (Cras) Mãos Amigas de Tio Hugo desenvolveu o projeto "Páscoa Para Todos". A iniciativa consiste na produção de cestas de Páscoa com doces, que são entregues as crianças e jovens que fazem parte de programas sociais tais como o Bolsa Família, Dignificar e Pessoas com Deficiência.

Os servidores que atuam na secretaria e no Cras entregaram cestas em algumas comunidades. Ao todo, foram produzidos cerca de 100 cestas. O projeto foi desenvolvido com o objetivo de agraciar as crianças e jovens de baixa renda.