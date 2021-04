A RGE concluiu uma obra de alto impacto para o sistema de distribuição de energia elétrica de Alegrete. A concessionária construiu 210 metros de rede trifásica, com cabos totalmente protegidos, para fazer a interligação entre circuitos alimentadores, trocou nove postes de madeira por concreto e instalou um conjunto de chaves faca. As chaves possibilitam manobras entre os alimentadores, permitindo uma confiabilidade maior ao sistema elétrico. Essa obra, um investimento de R$ 155 mil, beneficia diretamente 1.400 clientes no município. "Melhora os níveis de tensão e aumenta consideravelmente a confiabilidade do sistema de distribuição e a qualidade da energia fornecida a todos esses clientes", destaca o consultor de negócios da RGE na região, Thiago Paz. O trabalho, realizado dentro do Plano de Investimentos da RGE em 2021, envolveu oito equipes de técnicos e eletricistas.