PESCADOS Notícia da edição impressa de 31/03/2021. Alterada em 31/03 às 03h00min Feira do Peixe abre oficialmente hoje em Rio Grande

A secretaria municipal da Pesca de Rio Grande divulgou a relação das bancas de comercialização de pescado para a Feira do Peixe, que vai ser realizada em vários pontos do município a partir desta quarta-feira. No total, são 23 pontos de comercialização. Em média, a secretaria projeta que cada banca irá vender cerca 400 quilos entre camarão e peixe.

Uma equipe da secretaria visitou alguns pontos de comercialização de camarão que já estavam vendendo o produto, em função da safra aberta em fevereiro. Vários tipos de peixe também eram comercializados.

Na avenida Henrique Pancada, o quilo da tainha estava a R$ 15,00, corvina R$ 12,00 e o peixe rei R$ 15,00. Já o valor do camarão sujo estava a R$ 13,00. O produto limpo e em tamanho pequeno poderia ser encontrado ao preço de R$ 22,00 e até R$ 30,00. O camarão grande custava R$ 45,00.

Apesar da abertura oficial da Feira ser somente nessa quarta-feira, o secretário da Pesca disse que, devido à crise provocada pela pandemia, não havia impedimentos para comercialização de pescado antes do dia 31. Os pontos de vendas vão ser distribuídos em toda a cidade, para facilitar a comercialização dos produtos. A feira vai acontecer até sexta-feira