Vândalos depredam prédio e inutilizam testes de Covid-19 em Canoas

A escola Nelson Paim Terra, localizada no bairro Rio Branco, em Canoas, sofreu atos de vandalismo na noite da última segunda-feira. Os vândalos arrombaram uma janela que não possui sensor de alarme e inutilizaram um frigobar que estava sendo utilizado para o acondicionamento dos testes da Covid-19, além de danificar a fiação elétrica da sala.

Foram perdidos 20 testes RT-PCR que precisaram ser descartados por falta de refrigeração. A escola, que têm a presença de porteiro ao longo do dia e alarme nas principais salas, estava servindo como Centro de Testagem do Coronavírus e passou a receber um grande fluxo de pessoas diariamente.

A secretaria municipal de Segurança lamentou o incidente e reafirmou que um processo de licitação está aberto para que vigilantes passem a atuar em todas as escolas. Além do mais, será intensificado as rondas da Guarda Municipal no local.