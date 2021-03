App em Santa Maria deve ter informação sobre vacinas

O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, recebeu o diretor da Agência de Inovação (Agittec), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Hélio Leães Hey, e o presidente da Drakkar Solos Consultoria, Alan Acosta, que trataram sobre um projeto de Tecnologia de Informação. Um grupo está liderando uma busca por empresários, ligados à UFSM e também a outros setores da cidade voltados para a Tecnologia de Informação, que queiram ajudar na questão de inteligência da cidade.

Após algumas reuniões percebeu-se que, em razão do momento de pandemia, a melhor maneira de iniciar essa ajuda seria com a questão da vacinação. "A pandemia mudou nossas vidas e, hoje, todo trabalho que for realizado passa antes pela questão da vacina. Por isso, tudo o que vier para nos auxiliar com a logística de vacinação e comunicação com as pessoas é algo positivo", ressalta o prefeito Jorge Pozzobom.

Durante a reunião, foram discutidas algumas formas de tornar a ferramenta um canal de comunicação com a população, principalmente para que se possa ter uma logística eficaz da vacina, bem como o controle da vacinação. Agora, o projeto será analisado para que seja desenvolvida essa função e ela possa integrar o novo aplicativo da prefeitura, que já está sendo elaborado. "Detectamos que, neste momento, a principal forma de ajudar seria na questão da vacinação. Desta forma, colocaríamos a Tecnologia de Informação pra auxiliar no controle e na divulgação", complementa Helio Leães Hey.

Esse sistema, que visa a auxiliar na vacinação por meio de uma função no aplicativo da prefeitura é, também, um primeiro passo para pensar no futuro, na transformação em uma cidade digital, segundo o pensamento da prefeitura. Nas próximas semanas, o tema deve voltar a ser discutido.