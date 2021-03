Prefeitura assume trecho da ERS-421 que corta Lajeado

de 6,28 quilômetros da ERS-421 O prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, assinou o termo de transferência de responsabilidade sobre o trecho, principal via que corta o bairro Conventos. O ato de assinatura ocorreu na sede da 11ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) em Lajeado, que até então era o responsável pelo trecho da rodovia.

A reivindicação pela municipalização do trecho da rodovia que corta a cidade era antiga entre os moradores, uma vez que a sua manutenção não ocorria a contento dos usuários. Protestos já foram realizados no trecho exigindo melhorias na manutenção por parte do Daer. Outra demanda apresentada e que somente seria atendida com a municipalização da rodovia serviria para ajustar, também, questões relativas às faixas de domínio que interferiam na construção de novos imóveis ao longo do trecho, que já pertenceu ao município no passado, mas que foi transferido ao DAER posteriormente com a construção da rodovia.

iniciará um estudo para verificar quais são as necessidades de investimento Até então, o Daer estabelecia como área de domínio 20 metros do centro da pista para cada uma das suas laterais e outros 15 metros adicionais em cada lateral como áreas não edificantes, o que comprometia 35 metros em cada lateral da ERS 421, sendo um obstáculo a novos projetos de edificações e ao desenvolvimento ao longo do trecho. Com a municipalização, a legislação municipal reduz a exigência da área de domínio para 20 metros, o que altera a ocupação dos espaços e permitirá a abertura de novos empreendimentos e negócios ao longo do trecho. Conforme o prefeito, agora o Executivo lajeadensepara conservação e também melhorias no local.