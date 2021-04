Estrela adota medidas para redução de custos

A prefeitura de Estrela tem buscados propostas para agilizar o dia a dia dos trâmites burocráticos, reduzir custos, tempo, e facilitar o acesso às informações por parte dos cidadãos. Duas medidas surgidas em reuniões já estão em operação e devem, entre outras vantagens, reduzir gastos até então comuns e facilitar questões protocolares que envolvem funcionários e cidadãos.

Entrou no ar, nesta, o Diário Oficial Eletrônico do município. Informações como licitações, leis, atos administrativos, decretos e portarias estarão agora centralizados no portal eletrônico do município.

Além disso, foi feita a redução de custos e preservação ambiental estão também entre os principais motivos para outra medida que está sendo implantada aos poucos: a troca de capas de papelão por capas de plástico para o trâmite de processos internos. A proposta foi outra que teve como autores servidores municipais. Ao longo do ano, no Protocolo Municipal tramitam até cinco mil arquivos, documentos e processos - até 50 por dia.