Grupo de 100 empresários pede por flexibilização em Nova Petrópolis

O prefeito de Nova Petrópolis, Jorge Darlei Wolf, participou de uma reunião com cerca de 100 empresários da cidade. O encontro teve como pauta as dificuldades enfrentadas por diferentes setores da economia local diante das restrições da bandeira preta e, por outro lado, a obrigação legal da prefeitura de fiscalizar o cumprimento dos protocolos.

O prefeito citou as medidas já tomadas pelo município e pela associação regional para buscar flexibilizações junto ao Estado. "Somos abertos ao diálogo e aqui estamos, para buscar o entendimento. E continuaremos dispostos a dialogar, pois quando o empresário tem prejuízos, a prefeitura também está perdendo. Se os protocolos dependessem só do Município, com certeza as soluções já teriam sido encontradas. Mas temos que obedecer ao que é estabelecido pelo Estado", afirmou o prefeito. Uma comitiva esteve Porto Alegre para uma reunião presencial na Casa Civil.