Empresa de Ivoti doa 900 quilos de ração para protetores de animais

A secretaria de Meio Ambiente de Ivoti destinou 900kg de ração, doados pela empresa Hercosul, para as protetoras independentes de animais do município. Essa é uma ação que visa beneficiar e promover o cuidado com os animais que estavam em situação de abandono sendo as protetoras grandes parceiras do município nestas e em demais iniciativas.

Conforme o secretário de Meio Ambiente, Ismael Petry, a empresa irá distribuir mensalmente a quantidade de ração. "Recebemos a solicitação das protetoras, e a partir disso, conversamos com a empresa que se mostrou parceira para ajudar", comentou. A empresa ivotiense exaltou a satisfação em colaborar com a ação. "É uma satisfação para a Hercosul, como empresa, em parceria com a prefeitura e protetores, poder ajudar de alguma forma os pets em situação de abandono", disse, em nota.