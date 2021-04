Encantado terá maior monumento em homenagem a Cristo do mundo

Uma associação de Encantado, no Vale do Taquari, está fazendo campanha para arrecadar fundos para a construção de uma escultura de Cristo. Chamada de "Cristo Protetor de Encantado", o projeto é a união de ideias e esforços de famílias, líderes encantadenses, religiosos e empresários, que visam transmitir a fé do povo encantadense e alavancar o turismo da região.

A ideia é ampliar visibilidade e auxiliar na construção de uma identidade turística para a região. A obra foi iniciada em julho de 2019. O local escolhido para a construção foi o Morro da Lagoa da Garibaldi. A obra não conta com a aplicação de recursos públicos municipais, mas sim com a colaboração espontânea da comunidade.

O monumento do Cristo Protetor terá um total de 43 metros de altura, sendo que a estátua terá 37 metros de comprimento. Em tamanho total, é o terceiro maior do mundo, porém, se contar somente a metragem da estátua, que terá 37 metros, é o maior do mundo. Isso porque a estátua da Polônia possui 33 metros e o Cristo de Lá Paz, no México, está com as obras ainda nas fases iniciais de instalação.

O escultor Markus Moura e a equipe trabalham na construção dos braços e na modelagem da face. Após a conclusão, estas partes do monumento serão içadas com dois guindastes até o topo. A ousada obra do iniciou em julho de 2019. Em função da pandemia, ficou parada por cerca de seis meses entre março e setembro de 2020. Uma das principais atrações será um elevador dentro da estrutura para levar turistas e visitantes do piso até a altura do peito da estátua. Lá, haverá uma abertura para contemplação de Encantado e arredores.

A Associação Amigos de Cristo começou uma ação, com o objetivo de arrecadar valores para a aquisição de materiais para a construção do monumento. A venda dos números inicia no dia 31 de março, data que comemora o aniversário de 106 anos da cidade de Encantado e segue até o final do ano.

O sorteio acontece no dia 18 de dezembro, através da loteria federal. A associação espera arrecadar R$ 2 milhões com a ação. Os números estarão disponíveis com os voluntários da AACristo.