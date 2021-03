Prefeito de Lajeado quer o comércio aberto para a Páscoa

Governo estadual vai dar resposta na quinta-feira; intenção é abrir as lojas na sexta-feira e no sábado /Sindilojas VT/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, reuniu-se em Porto Alegre com o secretário chefe da Casa Civil do governo do Estado, Artur Lemos. Na pauta, a entrega das reivindicações do município para flexibilizar permissões para o funcionamento de setores produtivos do município. O pedido baseia-se no fundamento de que a cidade já percebe uma queda do número de casos ativos e redução do ritmo de internações, o que indica melhora nos dados da pandemia no município.

como momento de vendas para grande parte dos setores as lojas não podem ter atendimento presencial No ofício, que foi entregue em mãos ao secretário e também encaminhado ao Comitê de Dados do Sistema de Distanciamento Controlado, foram feitas algumas solicitações, específicas para essa semana. O prefeito pediu a liberação do funcionamento do comércio e dos serviços considerados não essenciais na próxima Sexta-feira Santa e sábado, anterior à Pascoa, em razão da importância da data- pelo decreto atual,nesse período. O prefeito afirma que a medida permitiria que recuperassem parte dos prejuízos acumulados, especialmente, das últimas semanas.

Também no documento foi feita a solicitação para a possibilidade de restaurantes e bares atenderem com horário ampliado, uma vez que as restrições atuais inviabilizam parte dos negócios por impedirem o funcionamento no período noturno. Caumo pediu a avaliação da possibilidade de atendimento presencial em feriados, sábados e domingos, bem como uma ampliação do horário de funcionamento até as 22 horas.

O secretário Artur Lemos enfatizou a importância de manter as restrições para garantir o atendimento de saúde no Estado. Os pedidos do município deverão ser avaliados em reuniões do Comitê de Dados, quando então será dada uma resposta à região sobre as demandas.

Consultado pelo Jornal Cidades, o governo do Estado, através de nota, afirmou que todos os pedidos recebidos pelo governo referentes às regras e protocolos do Distanciamento Controlado são encaminhados ao gabinete de crise para análise e posterior resposta. Em relação às solicitações feitas pela prefeitura de Lajeado, o pedido ainda será analisado pelo gabinete de crise, possivelmente na reunião prevista para quinta-feira.