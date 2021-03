Fábrica de cabos em Montenegro abre vagas de emprego

O Grupo Alubar, fabricante de cabos elétricos de alumínio, abriu cadastro em seu banco de talentos para pessoas interessadas em futuras vagas. São disponibilizadas oportunidades como operador de produção e mecânico de manutenção na planta Montenegro, unidade localizada no polo industrial do Vale do Caí.

O cargo de operador não exige experiência anterior, apenas o ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em regime de turno. Conhecimentos básicos em informática, pacote Office, processos industriais, manutenção e soldagem são considerados diferenciais pela empresa.

Já para o cargo de mecânico a formação mínima é ensino médio e curso de qualificação em Mecânica Industrial. A empresa também exige experiência de pelo menos seis meses na função e disponibilidade para trabalhar em regime de turno. As inscrições podem ser feitas pela internet (alubar.net.br/sejaalubar).