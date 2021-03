São Leopoldo é a primeira cidade do Estado a aderir projeto da ONU

São Leopoldo é a primeira cidade do Rio Grande do Sul a assinar o termo de compromisso HeforShe/ElesporElas da Organização das Nações Unidas (ONU). O ato marca o lançamento da iniciativa para o poder público aderir ao movimento mundial, se comprometendo oficialmente com a luta pela igualdade e pelo fim da violência de gênero.

O termo de adesão ao movimento prevê a inclusão de programas de sensibilização e educação de gênero em escolas, assim como em sedes e departamentos do governo. Ele pressupõe também a realização de encontros, conferências e eventos que despertam a reflexão sobre a importância dos homens para a igualdade de gênero, bem como da importância do empoderamento das mulheres.

O prefeito Ary Vanazzi salienta que as políticas de gênero sempre estiveram centradas no debate político da cidade. "Este movimento dos homens se envolverem no debate é um caminho que precisa ser fortalecido e integrado às nossas políticas públicas, até porque o causador da violência contra as mulheres são os homens. Se não há conscientização e enfrentamento a essa cultura machista na sociedade não há mudança de postura por parte dos homens", pontua.

Já a secretária de Políticas para Mulheres, Margarete Simon Ferretti, destacou que o município é pioneiro em incentivo, atenção e cuidado com o gênero. "Nós acreditamos que os homens devem estar conosco neste debate, neste diálogo, nesta luta, para que a gente saia dessa situação de violência contra as mulheres. Continuaremos trabalhando as políticas de gênero na transversalidade com outras secretarias e levaremos adiante o compromisso assinado aqui hoje", enfatiza.