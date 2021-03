Valas em Torres passam por limpeza antes do inverno

A prefeitura de Torres está realizando a limpeza e manutenção de valas na cidade, prevenindo-se para o inverno. Com a política de prevenção, evitam-se alagamentos em pontos históricos da cidade que causam transtornos à comunidade.

Nesta semana, o serviço será feito nos valos da Avenida do Riacho. O trabalho foi iniciado na semana passada. Encerrada esta tarefa, a equipe vai atuar nos valos existentes junto à área do Parque do Balonismo, na Vila São João e após, nos valos das Praias do Sul.

A limpeza em valas e bueiros é importante para dar vazão de água, principalmente quando se trata de grande volume. Quando chove, o entulho lançado nas ruas acaba sendo levado para o interior dos bueiros, acarretando nos entupimentos e consequentemente, no alagamento. Quando as equipes começam a abrir bueiros, localizados ao longo das vias, a quantidade de resíduos tem surpreendido.