Programa de crédito já liberou R$ 1,1 milhão em Erechim

A secretaria de Desenvolvimento Econômico de Erechim iniciou os atendimentos a empreendedores que foram impactados pela crise da Covid-19, através do Programa Credi . Em quatro dias, 74 atendimentos foram realizados e liberados R$ 1.157.000,00 em 56 operações.

O programa é voltado a microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e profissionais autônomos, devidamente regularizados. O Credi disponibiliza linhas de crédito e prestação de serviços financeiros, com subsídio de 50% de juros, custeados pelo município.

Os valores podem variar de R$ 15 mil até R$ 30 mil, de acordo com o tipo de empresa. O prazo máximo para operação é de 48 meses, com carência de seis meses. O projeto têm convênio de cooperação com a Cooperativa Sicredi Uniestados. Para tirar dúvidas e se cadastrar na operação de crédito é preciso agendar um atendimento na secretaria de Desenvolvimento Econômico