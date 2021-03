CONSUMO Notícia da edição impressa de 30/03/2021. Alterada em 31/03 às 03h00min Variação no preço dos ovos de Páscoa chega a 100% no comércio de Canoas

O Procon de Canoas realizou uma pesquisa de comparação de preços dos produtos de Páscoa, como ovos de chocolate e caixas de bombom. O levantamento de valores ocorreu em nove estabelecimentos comerciais, entre os dias 9 e 23 de março, e apontou uma variação de até 100% no preço dos ovos de Páscoa.

De acordo com a diretora do Procon, Tais Marques, o objetivo da iniciativa é alertar ao consumidor sobre a importância da pesquisa de preço na hora de comprar algum produto, principalmente em datas comemorativas, como a Páscoa. Foram pesquisadas quatro marcas conhecidas no mercado, com 57 produtos comparados, como ovos de Páscoa, bombons e outros formatos de chocolate.

O produto que apresentou maior variação percentual, de 100%, foi o ovo de chocolate da marca Garoto. A variação de preços dos ovos da Nestlé foi de 60%; da Lacta, de 54%; e nos ovos da Ferrero Rocher, 24%. Já os bombons tiveram uma diferença máxima de 18% entre os estabelecimentos. "É muito comum ter uma variação considerável nos itens de Páscoa, e para que o consumidor não seja lesado, aconselhamos a realização de uma pesquisa, que pode ser feita pela internet também", explica Taís