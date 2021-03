TRABALHO Notícia da edição impressa de 30/03/2021. Alterada em 30/03 às 03h00min Canoas projeta 1,2 mil empregos com empreendimentos

Com a confirmação de que a Havan vai se instalar em Canoas, outras empresas acabaram sendo atraídas para o município. Conforme a secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, os quatro empreendimentos ficarão instalados ao redor da loja de departamentos, no bairro Marechal Rondon.

A secretária Simone Sabin, confirma que os empreendimentos vão gerar 1.200 empregos, e destaca que a busca por novos investidores não para. "Desde o início da gestão nos comprometemos em fazer a economia girar, gerando emprego e renda para o canoense. Estamos diariamente buscando empresas que queiram se instalar na cidade" afirmou.

Na última semana a secretária, juntamente com o prefeito Jairo Jorge, se reuniram com representantes de uma empresa italiana que produz caças, helicópteros e satélites. O chefe do executivo destacou que Canoas tem o poder de atrair grandes empresas. "Estamos buscando investidores, e muitos deles avaliam que temos uma boa capacidade de logística, o que facilita a instalação destes empreendimentos, que acabam gerando emprego e renda" avaliou.